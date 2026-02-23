ふたご座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月23日〜3月1日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。
人に優しく、自分に厳しく！
推進力があり、パワフルに物事が進んでいく1週間です。
ただ、勢いを生かすためには、いろいろ省略しなければならないはず。「食べていると間に合わない」「社交よりも明日の準備」的にストイックにやっていくことになるでしょう。
でも、同じ厳しさを人に求めてはダメ。まだ、そこまでの覚悟がないのです。自分は10秒チャージでなんとかして、周りには「ゆっくり休憩しておいで」の優しさ、思いやりでいきましょう。
割が合わないようですが、思い通りにレールを敷けるという利点もあることをお忘れなく！
愛は時間を惜しまず、尽くして。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）効率重視でサクサク進展。
