【今週の運勢】2026年3月第1週の「ふたご座（双子座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

効率重視でサクサク進展。
人に優しく、自分に厳しく！

推進力があり、パワフルに物事が進んでいく1週間です。

ただ、勢いを生かすためには、いろいろ省略しなければならないはず。「食べていると間に合わない」「社交よりも明日の準備」的にストイックにやっていくことになるでしょう。

でも、同じ厳しさを人に求めてはダメ。まだ、そこまでの覚悟がないのです。自分は10秒チャージでなんとかして、周りには「ゆっくり休憩しておいで」の優しさ、思いやりでいきましょう。

割が合わないようですが、思い通りにレールを敷けるという利点もあることをお忘れなく！

愛は時間を惜しまず、尽くして。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)