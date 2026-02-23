おうし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月23日〜3月1日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。
人をアテにしないコト。
手応えバッチリ。
やればやるほど、結果につながっていく1週間です。それだけに、この機にいろいろ進めたくなるのが人情でしょう。
あれもこれもやっておきたい気持ちから、つい気楽に人を頼ってしまいそう。「お願いしていい？」「やっておいてくれる？」と。でも、残念なことに先方にはあなたほどの熱意と勢いがないため、後回しにされたり、クオリティーが不足していたり……。
今週に限っては、「自分でやった方が早い」「自分でやらなければダメ」です。テキパキ巻いていきましょう。
オフは、二度寝が至福。
愛も頼らず、あなたが仕切って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）独立独歩。
