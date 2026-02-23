【今週の運勢】2026年3月第1週の「おうし座（牡牛座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

独立独歩。
人をアテにしないコト。

手応えバッチリ。

やればやるほど、結果につながっていく1週間です。それだけに、この機にいろいろ進めたくなるのが人情でしょう。

あれもこれもやっておきたい気持ちから、つい気楽に人を頼ってしまいそう。「お願いしていい？」「やっておいてくれる？」と。でも、残念なことに先方にはあなたほどの熱意と勢いがないため、後回しにされたり、クオリティーが不足していたり……。

今週に限っては、「自分でやった方が早い」「自分でやらなければダメ」です。テキパキ巻いていきましょう。

オフは、二度寝が至福。

愛も頼らず、あなたが仕切って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)