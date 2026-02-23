MLB・ドジャースの大谷翔平選手が、日本時間23日にキャンプ地・アリゾナでの最終調整を終えたことが判明。近日中に侍ジャパンに合流することが見込まれました。

この日、投手としてキャンプ2度目のライブBPに臨み、その後はフリー打撃を行うなど“二刀流”での調整となった大谷選手。手応えを明かしながら「打席を重ねるごとに実戦の感覚が整ってくるのかな」と語りました。

帰国日が明確になっていない大谷選手ですが「近日中には行くんじゃないかな」と自ら言及。「由伸は最後まで投げてから行くのが多分ベストだと思うんですけど、(自分は)打者しかやらないと思うので。ある程度、実戦の感覚が出てOKだと自分が思えば、すぐに行くのかなと思います」と日本行きについても語りました。

そんな中で、この日の大谷選手はキャンプ地での荷物をまとめている姿も。ロバーツ監督は「ショウヘイは出発する準備ができています。今日出発するのか、明日出発するのかは分かりませんが、アリゾナで調整するのは今日が最後の日です」と明かしました。さらに「彼がいなくなるのは寂しいですが、日本代表として戦う姿を見るのを楽しみにしています」とエールを送りました。

宮崎でキャンプを行っている侍ジャパンは、この日ソフトバンクとの2試合目の練習試合を行い、24日にキャンプを打ち上げ。その後名古屋に移動し27日から中日との2連戦に挑みます。