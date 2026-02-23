来月開幕の女子アジア杯に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」の国内組4選手が23日、成田空港から開催地オーストラリアへ出発した。

上位6チームに来年のW杯出場権を与えられ、日本は2大会ぶりの優勝を狙う。出国前に取材に応じたDF高橋はな（26＝三菱重工浦和）は「出場権を獲るためにやるべきことをしっかりやりたいし、その先の優勝という目標に向けて自分のやるべきことを常に考えて行動していきたい」と抱負。国内組で臨んだ昨年7月の東アジアE―1選手権で優勝を逃しているだけに「個人的には悔しい思いをした。大会は違えど、必ずあの時の借りを返したい」とアジア勢との再戦に意気込んだ。

1次リーグから決勝まで、18日間で6試合を戦う過密日程。南半球のオーストラリアは12〜2月が夏にあたり、残暑との戦いもポイントの一つになる。代表スタッフは事前に招集メンバーに暑熱対策を提示。高橋もサウナや長風呂に入って準備を進め、この日も半袖姿で報道陣の前に現れた。19日に26歳の誕生日を迎えた元気印は「いざ行ってみないと分からないところもある。気持ちの持ち様でどうにかなると思うので、ポジティブに楽しくやれたら」と笑った。