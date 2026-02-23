タレントでボディービルダーのなかやまきんに君が猫ショットを披露した。

２２日にインスタグラムで「２月２２日（ニャーニャーニャー）は猫の日 猫の写真で癒されて下さい」と始めて、「写真は、２０１９年ＭＢＳ『よしもと陸上競技会 ザ・ゴールデン』（関西ローカル）より 砲丸投げの時に現れた『ザ・猫』」とつづると、顔をメイクし被り物をかぶって猫になりきった姿をアップした。

続けて「ライバルはあの伝説のミスター人間（７〜１０枚目）」として、角を生やしているお笑いコンビ「ペナルティ」のワッキーとの２ショットを披露した。

最後に「【ミスター人間とは】『男でもなければ女でもない、性別を超越した男、ミスター人間』→性別を超越した『男』という事は『男』ではないか？という噂あり

【ザ・猫とは】『猫でもなければ人間でもない、猫と人間を超越した猫、ザ・猫』→猫と人間を超越した『猫』という事は『猫』ではないか？との噂あり」とキャラを説明して締めた。

この投稿には「ニャー！！という声が聞こえてきそう」「お茶吹き出しそうに」「美猫ステキー」「化け物おる」「キャッツ」「ダブルで獣男」「肌色の面積多すぎ」などの声が寄せられている。