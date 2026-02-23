º£Æü23Æü¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤Çº£Ç¯½é¤Î20¡îÄ¶¡¡ÆüÃæ¤Ï5·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¡¡²ÖÊ´¤ËÃí°Õ
º£Æü23Æü¡¢´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÃÈ¤«¤¤ÆîÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÅì¤Ç¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤¬¿á¤¤¤¿¤È¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¸áÁ°¤Î¤¦¤Á¤«¤éµ¤²¹¤¬20¡î¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Çµ¤²¹¤¬20¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆºÇ¹âµ¤²¹¤Ï5·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Î23¡î¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£º£Æü23Æü¤Î´ØÅì¹Ã¿®¤Ï4·î²¼½Ü¤«¤é5·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü23Æü¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç20¡îÄ¶¡¡5·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë
º£Æü23Æü¤Ï¡¢È¯Ã£Ãæ¤ÎÄãµ¤°µ¤¬¥¢¥à¡¼¥ëÀî²¼Î®¤òËÌÅì¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÆîÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅì¤Ç¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤¬¿á¤¤¤¿¤È¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤äÆüº¹¤·¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸áÁ°¤Î¤¦¤Á¤«¤éµ¤²¹¤¬20¡î¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï21.5¡î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¤â¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï5·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Î23¡î¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢²£ÉÍ22¡î¡¢ÀéÍÕ21¡î¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢´ØÅì¤Ï4·î²¼½Ü¤«¤é5·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°½Ð»þ¤Î²ÖÊ´ÂÐºö
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¡¢°áÎà¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¥á¥¬¥Í
¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ã¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½40%¸º¾¯¤·¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¾ÉÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½65%¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Þ¥¹¥¯
´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¤òµÛ¤¤¤³¤àÎÌ¤â¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤«¤é6Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¬¡¼¥¼¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È(¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¹¥¯)¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¡¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ °áÎà¤Î¹©É×
°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤ÏÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£