無印良品『国産野菜100％ジュース』を使った“簡単”アレンジレシピ4選 多彩なメニューを紹介
良品計画が運営する「無印良品」が21日、公式インスタグラムを更新。人気商品『国産野菜100％ジュース』を使ったアレンジレシピを紹介した。
調味料を使わず、国産野菜を丁寧にしぼって、あらごし食感に仕上げた『国産野菜100％ジュース』（税込み150円 ※価格は2026年2月21日現在）は、食塩を加えていないため、料理へのアレンジにもおすすめだという。
投稿では、野菜ミックス、トマト、にんじんの3種類を使った、4つのアレンジレシピを紹介。トマトを使った「ミネストローネ」と「野菜たっぷり煮込みラタトゥイユ」、にんじんを使った「ドレッシング」、野菜ミックスを使った「ワンパンパスタ」と多彩なメニューの材料と作り方を、画像を添えて詳しく説明している。
