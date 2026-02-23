LUNA SEA真矢さん死去 56歳 LUNA SEA「STORM」「DESIRE」など【オリコン記録】
ロックバンド・LUNA SEAの真矢さんが、17日に亡くなった。56歳だった。22日深夜、LUNA SEAオフィシャルサイトおよびSNSにて発表された。
【写真】真矢さん死去 妻・石黒彩コメント発表
葬儀は遺族の意向もあり、すでに近親者のみで執り行われた。また、ファンとのお別れができる場を改めて設ける予定となっている。
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。2025年9月、2020年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。
【LUNA SEAに関する主な記録】
※記録は2026/2/23付現在
【1】シングル累積売上枚数TOP5
1位…『STORM』（1998年4月15日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上72.0万枚
2位…『DESIRE』（1995年11月13日発売）
最高1位、累積売上58.8万枚
3位…『I for You』（1998年7月1日発売）
最高2位、累積売上48.1万枚
4位…『TRUE BLUE』（1994年9月21日発売）
最高1位、累積売上42.0万枚
★自身初のオリコン週間シングル1位獲得作品
5位…『END OF SORROW』（1996年3月25日発売）
最高1位、累積売上41.9万枚
【2】アルバム累積売上枚数TOP3
1位…『SINGLES』（1997年12月17日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高1位、累積売上123.6万枚
★自身唯一のミリオン達成作品
2位…『SHINE』（1998年7月23日発売）
最高1位、累積売上90.3万枚
3位…『STYLE』（1996年4月22日発売）
最高1位、累積売上72.5万枚
★自身初のオリコン週間アルバム1位獲得作品
「オリコン週間シングルランキング」は「1968/1/4付」よりスタート。
「オリコン週間アルバムランキング」は「1970/1/5付」よりスタート。
※「オリコン調べ（2026/2/23付）」
【写真】真矢さん死去 妻・石黒彩コメント発表
葬儀は遺族の意向もあり、すでに近親者のみで執り行われた。また、ファンとのお別れができる場を改めて設ける予定となっている。
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。2025年9月、2020年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたこと、公式サイトを通じて脳腫瘍を公表していた。
※記録は2026/2/23付現在
【1】シングル累積売上枚数TOP5
1位…『STORM』（1998年4月15日発売）
オリコン週間シングルランキング最高1位、累積売上72.0万枚
2位…『DESIRE』（1995年11月13日発売）
最高1位、累積売上58.8万枚
3位…『I for You』（1998年7月1日発売）
最高2位、累積売上48.1万枚
4位…『TRUE BLUE』（1994年9月21日発売）
最高1位、累積売上42.0万枚
★自身初のオリコン週間シングル1位獲得作品
5位…『END OF SORROW』（1996年3月25日発売）
最高1位、累積売上41.9万枚
【2】アルバム累積売上枚数TOP3
1位…『SINGLES』（1997年12月17日発売）
オリコン週間アルバムランキング最高1位、累積売上123.6万枚
★自身唯一のミリオン達成作品
2位…『SHINE』（1998年7月23日発売）
最高1位、累積売上90.3万枚
3位…『STYLE』（1996年4月22日発売）
最高1位、累積売上72.5万枚
★自身初のオリコン週間アルバム1位獲得作品
「オリコン週間シングルランキング」は「1968/1/4付」よりスタート。
「オリコン週間アルバムランキング」は「1970/1/5付」よりスタート。
※「オリコン調べ（2026/2/23付）」