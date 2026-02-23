「今の嫁が気に入らない」「元カノちゃんと結婚してほしかった」と思っている義母。今回は、そんな義母が計画した、恐ろしすぎる「元カノとの復縁計画」をご紹介します。

夫と元カノが同じ部屋に…

「夫が元カノと不倫していたことが発覚。元カノは、もともと夫の幼馴染でした。どういう経緯で不倫に発展したのかと問い詰めたら、以前、夫が帰省したときに義母が元カノを家に呼んでいたというのです……。

義母は元カノのことを昔から気に入っていました。私と離婚してヨリを戻してほしかったらしく、わざわざ帰省のタイミングで家に呼んだのです。それで、元カノを家に泊まらせ、他の部屋は散らかっているからと夫と元カノを同じ部屋に寝かせたのだとか……。

それを断らず、雰囲気に流された夫が悪いのはわかっています。だけど、義母のやることが異常すぎて……。元カノも夫に未練があったらしいけど、不倫なんて普通する？ 何もかも理解できませんでした。

その後、私は慰謝料を請求して離婚しました。元カノの分の慰謝料は義母が払ったらしいけど、もうどうでもいいです。

ただ、不倫発覚後、夫が病気をもらってきたこともわかりました。感染したのは、おそらく元カノから。息子に病気をうつされて、義母は一体どういう気持ちなんだろう。ざまーみろとしか思いませんけどね。二人が再婚するかどうかは知らないけど、可愛い息子に病気をうつした新しい嫁と、どうぞ仲良くやってください」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ ホラーすぎる展開に言葉もありません……。息子の嫁が気に入らないからといって、そこまでするでしょうか？ そうまでして一緒になってほしかった元カノから病気をうつされたなんて、義母の気持ちを聞いてみたいですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。