「食中毒」になると「何時間後」に体調が悪くなるかご存知ですか？【医師監修】
食中毒というと冬場に発生するイメージを持っている方もいるかもしれません。しかし、実際には年間を通して発生する身近なものです。2024年に発生した食中毒は年間1,037件で、患者数は14,229人です。
ひとくちに食中毒といっても、原因はさまざまで、原因物質によって症状も異なります。この記事では、食中毒は何時間後に体調が悪くなるかについて解説します。「食中毒が流行する前に知識をつけておきたい」「もしかしたら食中毒の症状が出ているかも」といった方の参考になれば幸いです。
監修医師：
居倉 宏樹（医師）
は呼吸器内科、アレルギー、感染症、一般内科。日本呼吸器学会 呼吸器専門医、日本内科学会認定内科医、日本内科学会 総合内科専門医・指導医、肺がんCT検診認定医師。
食中毒は何時間後に体調が悪くなる？
食中毒になると何時間後に体調が悪くなりますか？自覚のないまま、あるいは誤って食中毒の原因となる食べ物をお口にした場合、症状が出るまでの時間は原因物質によって異なります。フグ毒や毒キノコの場合は、およそ食後20～30分ほどで症状が現れることが一般的ですが、腸管出血性大腸菌O157など潜伏期間が1週間におよぶものもあります。食中毒が疑われる症状が出た場合、数時間～1週間以内に食べたものを、受診時に医師へ正確に伝えるようにしましょう。
食中毒の症状はどのくらい続きますか？症状が続く期間についても、原因となる物質によってさまざまです。一般的には数日～1週間程度で回復するケースが多いですが、重症化した場合は回復までにさらに時間がかかることもあります。例えば、ウェルシュ菌は軽度な症状で収まる場合が多く、1日程度で回復します。腸炎ビブリオやノロウイルスであれば2～3日程度で回復することがほとんどです。一方で、サルモネラ菌は回復までに4～5日かかるほか、重症化すると2週間程度発熱が続くこともあります。重症化させないためにも、早めに病院を受診するとよいでしょう。
編集部まとめ
食中毒はとても身近な病気で、季節に関係なくかかる可能性があります。症状は軽微なものから重篤なものまでさまざまですが、水分が取れなかったり呼吸器に異常が見られたりする場合は速やかに医師の診察を受けましょう。
また、食中毒の主な感染経路は食品です。新鮮な食べ物を十分に加熱してから食べる、採取ルートのわからない食べ物を食べないなどの対策が効果的です。もちろん、こまめな手洗いうがいや手指消毒も効果があります。
毎日お口にするものだからこそ、十分に注意を払うことが大切です。
