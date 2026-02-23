Number_iの神宮寺勇太が、ハーレーで疾走する姿を自身のInstagramに投稿した。

■「最高にも程がある」「神宮寺くんに憧れる男子iLYsがさらに増えそう」

神宮寺が投稿したのは、カスタムバイクマガジン『RIPPER Magazine Vol.26』（発売中）に掲載された写真の一部。イカしたバイクの走行写真に加えて、バンダナ＋ブラックの革ジャケットでキリリとした表情を見せる降車後カットも。「最高にも程がある」「神宮寺くんに憧れる男子iLYs（アイリーズ。ファンネーム）がさらに増えそう」といった続々と書き込まれている。

神宮寺は、

最高の写真を撮って頂きありがとうございます！

写真を見るともっともっと

乗り込まないとなと思います。

これからも良いChopper人生を走ります。

とハーレー～チョッパー愛溢れるコメントを投稿。「もっともっと乗り込まないとな」は、乗り込めば乗り込むほど人車一体感が深まっていくバイクという乗り物を愛している人ならではの発言だ。

■「いきます！とりあえず免許ないからチャリで…」

そしてさらに「みんなも是非おいで！」とメッセージを送っており、これにファンが大反応！

「おいでって誘われてる～♡」「はい！いきます！」「素敵な神くんワールドへ」「行くに決まってるやーん」「いきます！とりあえず免許ないからチャリで…」などの声があとを絶たず、なかには「昔諦めたバイクの夢、神宮寺くんのおかげで再燃しつつあります」という、あらたなライダーがリアルにひとり誕生しそうなムードを醸し出したコメントも。