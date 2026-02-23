なかやまきんに君、本名告白に驚きの声相次ぐ「初めて知った」「かっこよすぎる」
【モデルプレス＝2026/02/23】お笑いタレントのなかやまきんに君が、2月22日放送の日本テレビ系バラエティー番組「ザ！鉄腕！DASH！！」（毎週日曜よる7時〜）に出演。自身の本名を明かす場面があった。
【写真】47歳筋肉芸人「むしろ若返ってる」ファン衝撃の年代別比較ショット
今回、番組では年に1回の恒例企画の第8弾「雪玉転がしてどこまで大きくできるか？」の模様を放送。長野県・乗鞍高原雪山にあるスキー場で巨大な雪玉を作り、ご当地PRを行った。
きんに君は、同企画に助っ人として登場。合間には、地元の名物「とうじそば」を食べながら、一同リラックスした雰囲気に。すると、きんに君は「なかやまきんに君というよりは中山翔二です」と自身の本名を明かしていた。
この放送を受け、視聴者からは「初めて知った」「名前がかっこよすぎる」「本名知らなかった」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆なかやまきんに君、本名告白
