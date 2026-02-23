元NHK沖縄キャスター・竹中知華アナ、ぴったりトップス＆ショーパン姿が悶絶級「目が釘付け」「破壊力ある」の声
【モデルプレス＝2026/02/23】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華が2月22日、自身のInstagramを更新。タイトシルエットのトップスとショートパンツを身に着けた姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】グラビア話題の44歳元NHKキャスター「目が釘付け」ショーパン姿
竹中は「今週のおはようまとめ。」とコメントし、公園と思われる自然豊かな場所での写真を投稿。明るいピンクのタイトなトップスに、白と黒のチェック柄のショートパンツ、オフホワイトのブーツを組み合わせたコーディネートを披露し、ショートパンツからは美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「目が釘付け」「いい笑顔」「楽しそう」「コーデ素敵」「スタイル抜群」「破壊力ある」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆竹中知華、美脚際立つスタイル公開
◆竹中知華の投稿に反響
