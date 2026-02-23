ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエアで金メダル、女子スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が23日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブル」に出演した。

村瀬は22日に帰国。その後は木村葵来（ムラサキスポーツ）ら男子日本代表と焼肉を食べ「最高な時間を過ごせました。2か月ぶりの日本なんでめちゃくちゃうれしかったです」と素顔を見せた。

話題になったのは、自身のインスタグラムで公開している動画だ。スノーボードで斜面を滑り降り、そのまま水面を滑るように横断するもの。スタジオからは「合成じゃないですよね？」と声が上がる中「合成じゃないですね。やりました。凍ってないです。ほんとに水ですね」と状況を説明。「スピードも大事ですし、体幹力とか。雪と水は全然違うので。水にとられてしまうのでめちゃくちゃ難しいです」と口にした。

他にも深い雪の中を滑るなど、通常の競技環境とは違う場所で滑る練習を積んでいるというが「1回も失敗したことはありません」とキッパリ「映像を残したいのがありまして、水の上を走ったことないので頑張りました」と笑顔を見せていた。



（THE ANSWER編集部）