地球村の冬の祭り、2026ミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）が17日間の熱戦を終えて幕を下ろした。

6カ所の選手村、4カ所のクラスターで汗を流した92カ国のオリンピック委員会（NOC）約2900人の選手団は23日（日本時間）、イタリアのベローナアリーナで開かれた閉会式で、4年後に開催される2030仏アルプス冬季五輪を約束して別れのあいさつをした。

選手71人を含む130人規模の選手団を派遣した大韓民国は金メダル3個、銀メダル4個、銅メダル3個を獲得し、総合順位13位で大会を終えた。目標としたトップ10入りは達成できなかったが、14位だった2022年北京大会より1つ順位を上げて半分の成功をつかんだ。

伝統的に強いショートトラック種目では2冠のキム・ギルリの活躍などで金メダル2個、銀メダル3個、銅メダル2個を獲得して目標を達成し、スノーボード種目では女子ハーフパイプのチェ・ガオンが逆転ドラマを演出するなど金メダル、銀メダル、銅メダルを一つずつ獲得して期待以上の成績を収めた。

韓国はスポーツ外交の舞台でも成果を出した。金載烈（キム・ジェヨル）国際スケート競技連盟（ISU）会長は国際オリンピック委員会（IOC）の各種意思決定を主導する執行委員選挙で当選し、元ボブスレー選手のウォン・ユンジョンはIOC選手委員選挙で1位になり8年任期の選手委員に選出された。これで韓国はまた2人のIOC委員を保有することになった。

閉会式はイタリアの作曲家ジュゼッペ・ヴェルディの代表作の一つ、椿姫のオペラが響いて始まった。オーケストラの旋律に合わせて過去にベローナアリーナで行われたオペラの再演の場面がオープニング映像で紹介され、主人公が巨大なシャンデリアが設置された舞台に登場して公演をした。続いてイタリアの国旗が掲揚され、メローニ伊首相とコベントリーIOC委員長が入場して観客にあいさつした。

ミラノとコルティナ・ダンペッツォの五輪の聖火は1994リレハンメル冬季五輪クロスカントリースキー男子リレーで金メダルを獲得した元イタリア代表チーム選手らの手で閉会式場に到着し、五輪の構造物に移された。続いて韓国をはじめとする各国の選手団が入場した。韓国は今大会を最後に五輪引退を宣言したショートトラックの崔玟禎（チェ・ミンジョン）、銀メダル2個を獲得したショートトラックのファン・デホンが旗手を務めた。

閉会式の後半部はオペラ「蝶々夫人」の曲で雰囲気が盛り上がった。オリンピック旗は次の開催地である仏アルプスに渡り、フランスの国旗が掲揚されながら4年後の大会を予告した。

その後、2030仏アルプス冬季五輪組織委員会が準備した公演とアルプスを紹介する映像が続いた。ミラノ・コルティナ2026大会組織委員会のジョヴァンニ・マラゴ委員長とコベントリーIOC委員長の閉会演説が終わった後、ミラノとコルティナ・ダンペッツォを照らした2つの聖火が消え、大会の終了を伝えた。

競技場は閉会式を開いたオペラ「リゴレット」が登場して再び明かりが照らされ、来月6日に開幕する2026ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックを紹介する公演につながった。お祭りムードの公演を最後に選手らは各自の道に戻って行った。