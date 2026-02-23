日光市では２２日、花に囲まれた特別なステージで芳賀町出身のハープ奏者が演奏会を開きました。

牡丹の香り漂う華やかな会場で音を奏でるのは、ハープ奏者の阿久津瞳さんです。芳賀町出身の阿久津さんがハープに出会ったのは、２２歳のころ。繊細で温かみのある音色でありながら、どこか素朴な雰囲気に魅せられたといいます。

宇都宮大学農学部を卒業後は、自然ガイドとして働き始めます。森でハープを演奏しながら案内できたらという思いでアイルランドに渡り、１年間アイリッシュハープを学びました。現在は宇都宮市と自宅のある大田原市に教室を構え、レッスンを行っています。

２２日は牡丹の花の室内展示会場で、約１８０人が阿久津さんのハープの音色を楽しみました。来場者に演奏を体験してもらう場面もあり、ハープの魅力を熱心に伝えていました。

また、阿久津さんは国産の木材を使ったハープの企画販売も手がけています。コンサートで使われた４つのハープには、日光杉やとちの木などが使われていて、なかには伝統的な「日光彫」が施されているものもあります。

阿久津さんは、「『森のハープ弾き』として国産の木材の魅力を伝えたい」と話していました。