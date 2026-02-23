老朽化していた日光市の公民館が、多くの人が訪れる商業施設の中に移転して２２日に開館します。それを前に２１日、記念の式典が開かれました。

記念式典が行われたのは、日光市の「中央公民館・今市公民館」です。商業施設のイオン今市店の２階に整備されました。

日光市では老朽化した中央公民館の移転と再整備を検討していましたが、公民館を商業施設の中に置くのは県内では初めての取り組みです。また、コストの削減にもつながるということです。

瀬高哲雄市長は利便性の向上や利用者の増加に期待を寄せました。

（瀬高哲雄市長）

「日光市の社会教育・文化振興の中核施設である中央公民館が、地域の皆様の身近な場所に設置されることで、利用者の増加や利便性の向上に寄与するものと、大いに期待する」

そのほか式典では、地元の子どもたちが合唱を披露し花を添えました。

公民館の広さはおよそ１５００平方メートルで、会議室や学習室、和室などが備えられています。館内はバリアフリーで、訪れた市民に関心を持ってもらおうと大きな窓ガラスを採用。「活動が見える公民館」として使っていく方針です。

中央公民館・今市公民館は２２日から一般利用が始まります。