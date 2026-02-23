「裁判で否定すればいい――」

焼け跡から一家4人の遺体が見つかった放火殺人事件で、警察が目を付けたのは“素行不良”と噂された一人の青年だった。物証は乏しい。それでも捜査は止まらない。無実の男性を「死刑」に導いた警察が送り込んだスパイとは？

昭和30年、日本で実際に起きた冤罪事件を、新刊『世界で起きた恐怖の冤罪ミステリー35』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）



4人が犠牲となった放火事件

1955年（昭和30年）10月18日午前3時30分ごろ、宮城県志田郡松山町（現・大崎市）の農家が放火されて全焼、焼け跡から家主の小原忠兵衛さん（当時54歳）、妻のよし子さん（同42歳）、四女の淑子さん（同10歳）、長男の優一くん（同6歳）の4人の焼死体が発見された。

同県警古川署と仙台地検は一家心中、失火による逃げ遅れ、放火殺人の3つの観点から現場検証を実施。結果、長男以外の頭部に鉈様の刃物で切りつけられた痕があったことから、警察は放火殺人事件と断定し、同署松山町巡査派出所に捜査本部を設置、66人態勢で犯人逮捕に乗り出す。

殺害手段が残虐なこと、被害者の妻に異性関係の風評があったことなどから、警察は当初、痴情の線で捜査を進め、妻と関係があったとみられる男性から事情を聞く。

一方、被害者の主人が家の増築工事に着手していることから小金を貯めているとの情報もあり、一部の捜査員は物盗り説を主張。その容疑者として浮かんだのが隣町に住む斎藤幸夫さん（同24歳）だった。

斎藤さんは真面目な家庭にいながら、家の米を持ち出して売り払い、遊興費に充てているなどの噂があり、近所では素行不良者とみられていた。

もっとも、この時点では何も確証は得られず、捜査に行き詰まった警察が犯行当日以降に地元を去った人間を調査したところ、そこに斎藤さんもいた。調べてみると、同年11月ごろに知人を殴って全治10日の怪我を負わせ相手と示談した後に上京、現在は東京都板橋区の会社に勤務していることが判明する。

こうした状況から警察は予断と偏見を持って斎藤さんを放火殺人の容疑者と推定、12月2日に身柄を拘束し、すでに示談が成立していた喧嘩を傷害事件に格上げし、上京を家出に見せかけた高飛びとみて別件で逮捕。取り調べで、本件の放火・強盗殺人の自供を迫った。

警察が送り込んだスパイ

身に覚えがないと無実を訴える斎藤容疑者に対して、警察は信じられない暴挙に出る。同じ留置場内に前科5犯のスパイを送り込み、「警察の取り調べで罪を認めても、裁判で否定すればいい」と自白をそそのかしたのだ。

連日の厳しい取り調べに疲れ果てた同容疑者は12月6日、ついに自供。警察は8日に放火・強盗殺人の容疑で逮捕し、30日に起訴に至る。

斎藤被告は裁判で一貫して無罪を主張した。が、1957年10月29日、仙台地裁古川支部が下した判決は死刑。

判決文の趣旨は以下のとおりである。

〈被告人は遊興費に窮し、結婚を望んだ女性に前借金があると知って金銭入手に苦慮していた。製材業の実家で被害者（妻）が材木を買っていたのを思い出し、家の増築工事をするなら2、3万円の金はあるに違いないから盗みだそうと考え、被害者宅に赴いた。世帯主の男性とは顔見知りなので、いっそのこと一家皆殺しにして金を盗ろうと考え、風呂場の壁に立てかけてあった薪まき割りを持って寝室に押し入り、枕を並べて寝ていた4人の頭を順次切りつけて殺害。箪笥を物色したが現金は見つからず、証拠を隠滅するために家に放火した〉

斎藤被告は判決を不服として控訴したものの、仙台高裁はこれを退け（1959年5月26日）、最高裁も上告が棄却したことで、1960年11月1日、死刑が確定する。

