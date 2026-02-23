〈焼け跡から見つかったのは4人の焼死体…「裁判で否定すればいい」無実の男性（24）を“死刑へ導いた”警察スパイの正体（昭和30年の冤罪事件）〉から続く

28年7ヶ月――。死刑囚として獄中に閉じ込められた末、ようやく無罪を勝ち取った青年に残されたものは、自由と引き換えに失われた人生だった。

警察が隠し続けた証拠、崩れ落ちる自白の信用性、そして……。冤罪が終わったあとも続いた、重い苦労とは？



あえて証拠を出さなかった警察

裁判所が有罪・死刑の決め手としたのは、斎藤さんの自宅の掛け布団に付いていた血痕である。

警察によると、斎藤さんは犯行後返り血を浴びたまま自宅に戻り布団で寝たが、その際に布団の襟当てに80数ヶ所の血痕が付着したのだという。大学教授による血液鑑定で、この血痕群と被害者の血液型が一致したと発表され、仙台高裁は、掛け布団の血液は返り血を浴びた斎藤さんの頭髪を介して付着したものと認定した。

しかし、これは警察が斎藤さんを犯人に仕立て上げるための完全な捏造である。警察が斎藤さんの自宅から押収した布団の写真には血痕（とも取れる染み）が1個程度しか映っていない。つまり、血痕は逮捕後に警察が被害者の血液を意図的に付着させ作った偽の証拠品だった。

さらに警察は証拠隠滅も働いていた。斎藤さんの自白では「犯行の返り血でズボンやジャンパーがヌルヌルした」となっている。

が、警察は、事件直後に血液鑑定を行い着衣に血痕の付着がない事実を知っていたにもかかわらず、死刑判決が出た第一審に血液鑑定書をあえて提出しなかった。

弁護団の強い要請で、第二審の結審に提出されたが、仙台高裁は「犯行直後、被告人が溜池で洗ったり、その後も洗われているので血痕が付着していない」と、警察に都合の良い判断に固執した。

刑確定後も斎藤死刑囚は獄中から無罪を訴え、1961年3月に仙台地裁古川支部に再審請求を行うも、同地裁はこれを棄却。その後、仙台高裁が即時抗告を、最高裁が特別抗告を退け（1969年5月）、再審の扉は開かなかった。

1969年6月の第2次再審請求も地裁が棄却したが、弁護側の即時抗告に対して高裁は1973年8月、審理を地裁に差し戻すよう決定。

地裁で改めて検察、弁護側双方が請求した証拠を取り調べ、証人尋問を行ったほか、検察側にこれまで裁判所に提出されていない「不提出記録」の開示を勧告し、検察側が363点の証拠を開示。

争点は斎藤さんの自宅から押収された掛け布団の襟当てに付着していたにもかかわらず、犯行着衣とされたジャンパーとズボンから血痕が検出されなかったことを踏まえての自白の信用性に絞られた。

1979年12月6日、仙台地裁古川支部は、掛け布団に付着した血痕について旧鑑定の証拠価値は著しく減弱し、ジャンパーやズボンは当初から血液の付着がなかった可能性が高いとしたうえで、自白には真実性が欠けると判断、再審開始を決定した。

28年ぶりの釈放

そして、5年後の1984年（昭和59年）7月11日、同地裁が無罪を宣告。斎藤さんは28年7ヶ月ぶりに獄中から釈放される。

判決では、上京は高飛びではない、警察は素行不良者に対する予断と偏見に基づいて見込み捜査を行った結果、違法な別件逮捕に踏み切ったと断定。

補償金は…

自白についても、警察が送り込んだ同房者が「自白すれば刑が重くはならない。5、6年の刑で済む。警察の留置場より拘置所や刑務所の生活の方が快適だ」などと誘導した結果によるもので、その信用性は乏しいと認定した。

そして、問題の布団の血痕群は、斎藤さんの頭髪を介して付着するのは不自然で、押収当時に掛け布団の襟当てに血痕群が付着していた点も疑わしく、押収以後に付着したと推測できると判断。大学教授による鑑定は、斎藤さんの有罪を証明できないとした。

検察が控訴しなかったことで無罪が確定した斎藤さんは、7516万8000円の刑事補償金を受け取っている。

しかし、大半が裁判費用の借金返済で消滅、再審請求以降の費用は借金ができず、支援団体のカンパで賄っていた。

その後、故郷に戻り、会社に勤務しながらアムネスティ日本支部などの団体で講演活動をしていたが、長期間死刑囚として過ごした間の年金は支給されず、晩年は生活保護を受給しての生活だったという。

ちなみに、精神的苦痛を理由に国に対して起こした1億4300万円の国賠訴訟請求は、2002年に棄却されている。

多臓器不全でこの世を去ったのは2006年（平成18年）7月4日。享年75。警察の捏造が生んだ悲劇の人生だった。ちなみに、斎藤さんを支え続けた母ヒデさんはその2年後の2008年2月、101歳で亡くなった。

