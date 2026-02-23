これいいじゃん！シンプルだから大人が本気で使える！快適度も増す100均優秀キャップ

ビニール傘は手軽で便利な反面、他の人の傘との見分けがつきにくいのが難点。100均にも目印アイテムがありますが、可愛すぎたり、チャームタイプだと邪魔に感じることもあります。そんな悩みを解消してくれたのが、ダイソーの『傘キャップ（2個）』。シンプルで大人が使いやすく、傘の使い心地がアップしますよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：傘キャップ（2個）

価格：￥110（税込）

入り数：2個

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480796963

シンプルで使い勝手が良い！ダイソーの『傘キャップ（2個）』

ビニール傘は手軽で便利ですが、他の人の傘との見分けがつきにくいのが難点。100円ショップでもよく目印アイテムが販売されていますが、デザインが可愛すぎたり、チャームタイプだと邪魔に感じてしまうこともありました。

もっとシンプルでいいのに…なんてことを考えていたら、ダイソーでちょうどいい商品を発見！今回は、こちらの『傘キャップ（2個）』をご紹介します。

2個入りで価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、傘グッズ売り場に陳列されていました。

商品名が『傘キャップ』というだけあって、デザインは至ってシンプルで違和感がありません。

キャップタイプのアイテムなので、チャームのように邪魔に感じることがありません。

使い方も簡単で、柄の先端に取り付けるだけでOK！

シリコーンゴム素材で柔軟性があるので、取り付けやすいです。

傘をしっかりキープできる！上下に装着すればグリップ力がアップ◎

シリコーン素材でグリップ力があり、テーブルの上に掛けても滑らず、傘をしっかりとキープできます。

帰宅後にポンと玄関先の棚に引っ掛けておいても滑らないので、ストレスから解放されました！

石突の部分にも装着することで、さらにグリップ力がアップします。

石突のは擦れたり削れたりして見た目が悪くなりがちなので、きれいに隠せるのも良かったです！

今回はダイソーの『傘キャップ（2個）』をご紹介しました。

傘を保管する際に滑りでお悩みの方に、特におすすめです！ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。