凄い商品出てるよ！「頑丈で中身が透けない！」ありそうでなかった100均優秀ホルダー
チケットや書類を発送する際、そのまま封筒に入れると折れ曲がる心配が…。特に書類だと、中身が透けて見える不安もありますよね。そんなお悩みには、ダイソーの『長4封筒に入るホルダー（5枚）』がおすすめ！下敷きのような素材で頑丈だから、中身が折れ曲がる心配はなし。黒一色で透けないので安心して発送できますよ◎
商品名：長4封筒に入るホルダー（5枚）
商品情報
商品名：長4封筒に入るホルダー（5枚）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：19.5cm×8.5cm
入り数：5枚
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4997642166514
しっかりとした素材で頼れる！ダイソーの『長4封筒に入るホルダー（5枚）』
チケットや書類を発送する際、そのまま封筒に入れると折れ曲がる心配があります。特に書類だと、中身が透けて見えないかという点も不安ですよね。
そこで今回ご紹介するのが、ダイソーの『長4封筒に入るホルダー（5枚）』という商品。細長い形状の、ブラックカラーのホルダーです。
5枚入りで価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、文具売り場に陳列されていました。
一般的なクリアファイルよりもかなり分厚く、どちらかというと下敷きを思わせるような質感といえます。
くにゃっと折れ曲がりにくいので、想像以上に扱いやすいです。
硬さがあるので、入れたものをしっかりと保護してくれますよ。
サイズは約19.5cm×8.5cmとなっています。
チケットや細長い書類を入れるのにぴったりな大きさです！
ブラック一色で中身が透けないから安心して発送できる！
さらに、このホルダーは長4サイズの封筒に対応しているのも嬉しいポイント！
チケットや書類を、折り曲げることなくきれいに送ることができます。
地味に嬉しいのが、この色。
光を通しにくいので、中身が透けて見えません。
中身が見えないように…と工夫する手間が省け、ちょっとした発送作業が楽になります。
今回はダイソーの『長4封筒に入るホルダー（5枚）』をご紹介しました。
たった100円で気遣いができる、今までありそうでなかったアイテムでした！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。