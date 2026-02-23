凄い商品出てるよ！「頑丈で中身が透けない！」ありそうでなかった100均優秀ホルダー

チケットや書類を発送する際、そのまま封筒に入れると折れ曲がる心配が…。特に書類だと、中身が透けて見える不安もありますよね。そんなお悩みには、ダイソーの『長4封筒に入るホルダー（5枚）』がおすすめ！下敷きのような素材で頑丈だから、中身が折れ曲がる心配はなし。黒一色で透けないので安心して発送できますよ◎

商品情報

商品名：長4封筒に入るホルダー（5枚）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：19.5cm×8.5cm

入り数：5枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4997642166514

しっかりとした素材で頼れる！ダイソーの『長4封筒に入るホルダー（5枚）』

チケットや書類を発送する際、そのまま封筒に入れると折れ曲がる心配があります。特に書類だと、中身が透けて見えないかという点も不安ですよね。

そこで今回ご紹介するのが、ダイソーの『長4封筒に入るホルダー（5枚）』という商品。細長い形状の、ブラックカラーのホルダーです。

5枚入りで価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、文具売り場に陳列されていました。

一般的なクリアファイルよりもかなり分厚く、どちらかというと下敷きを思わせるような質感といえます。

くにゃっと折れ曲がりにくいので、想像以上に扱いやすいです。

硬さがあるので、入れたものをしっかりと保護してくれますよ。

サイズは約19.5cm×8.5cmとなっています。

チケットや細長い書類を入れるのにぴったりな大きさです！

ブラック一色で中身が透けないから安心して発送できる！

さらに、このホルダーは長4サイズの封筒に対応しているのも嬉しいポイント！

チケットや書類を、折り曲げることなくきれいに送ることができます。

地味に嬉しいのが、この色。

光を通しにくいので、中身が透けて見えません。

中身が見えないように…と工夫する手間が省け、ちょっとした発送作業が楽になります。

今回はダイソーの『長4封筒に入るホルダー（5枚）』をご紹介しました。

たった100円で気遣いができる、今までありそうでなかったアイテムでした！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。