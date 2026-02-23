「冷凍庫パンパン…」「毎回面倒！」って人は使ってみて！便利な家事楽100均グッズ
商品情報
商品名：ラップパッカー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：104×104×30mm
販売ショップ：セリア
JANコード：4956810806850
ごはんやひき肉の冷凍が楽になる！セリアの『ラップパッカー』
余ったごはんを冷凍する際、タッパーや専用容器に入れると冷凍庫内がかさばりますよね。とはいえ、ラップで包むと形が歪になるし、計量するために計量器を出すのも面倒…。
そんな悩みを解消してくれるグッズに、セリアで出会いました！こちらの『ラップパッカー』をご紹介します。
筆者が訪れた店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。
フレームと押し具がセットになった、このアイテム。
あとはラップを用意するだけで、簡単にごはんを小分けにすることができるという便利なグッズです。
ごはんだけでなく、ひき肉の小分け冷凍にも使えるのが嬉しいです！
ラップを広げて詰めるだけで簡単◎無理なく続けられる！
使い方はとても簡単です。
まず最初に、フレームの上にラップをふんわりと広げます。
次に、押し具でラップを押さえて凹みを作ります。
フレームの高さまでごはんを詰めます。
ラップで包み、押し具で押さえたら完成です。
約120gのごはんを包むことができました！
ちなみに、お茶碗1杯分の量は約150g〜180gといわれていますが、この商品はそれよりも少なめの量を包む設計です。
食事をしっかりと管理したい方にはぴったりなうえ、丼ものメニューを作る場合は、このごはんを2個使うとちょうどいいと思います。
縦189mm以上×横177mm以上のジップ付きバッグなら、4個入るくらいのサイズ感です。
ごはんの形を整えた状態で保管できるので、冷凍庫の中をきれいに保てます。
ごはんはもちろん、ひき肉なら1個あたり約100gという、キリのいい数字で小分けを作れるので便利ですよ！
今回はセリアの『ラップパッカー』をご紹介しました。
工程も簡単で無理なく続けられるので、家事のハードルもグッと下がります！セリアで見かけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。