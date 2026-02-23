価格バグ起こしてる！IKEAなら千円以上はするのに…調理が楽になる100均キッチングッズ

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場でシリコーン製のフタを発見。IKEAの人気商品に似ているアイテムですが、本家が1,300円くらいするのに対してダイソーのものはなんと￥220（税込）。サイズは小さいですが、むしろ使い勝手が良くていい買い物になりました♡早速ご紹介していきます！

商品情報

商品名：エア弁付シリコーン蓋（23cm）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：23cm

対応サイズ：20cm、22cmのフライパン／ボウル

カラー展開：白、黒

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480215334

IKEAの人気商品に似てる！？機能性バッチリなキッチングッズをチェック

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場でシリコーン素材の便利そうなフタを発見。その名も『エア弁付シリコーン蓋（23cm）』です。

ぱっと見、IKEAで人気のクロックレンシリーズのシリコーン蓋に似ているアイテム。本家は1,300円くらいですが、こちらは￥220（税込）とってもお買い得。サイズこそ小さめですが、使い勝手はむしろダイソーの方が良いかもしれません♪

フタのツマミは控えめな作り。厚みも出にくいので、片付ける際に場所を取らないのがGOOD。

便利なエア弁付きで、加熱時はエア弁を開けて使用します。食器洗い機や電子レンジの使用が可能で、蒸気がこもりにくく、吹きこぼれ防止にも役立つのが◎

ただ、このエア弁。本体から完全に取り外すタイプなので、ちょっと無くしやすいのが懸念点。強いて言えば、コードなどでくっついてるとパーフェクトだったかな〜と思います。

フック穴付きなので、吊るして保管できるのが魅力。洗ったあとの乾燥や収納がラクちんです。

ダイソーの『エア弁付シリコーン蓋（23cm）』を実際に使ってみた！

フライパンに付属しているガラス製のフタは、重くて収納場所にも困るし、溝に汚れが溜まりやすいので扱いにくいですよね。このシリコーン蓋を代用すれば、軽くて洗いやすいのでかなり助かります。

ボウルに使えば、ラップ代わりになるので節約になりますよ♪

今回はダイソーの『エア弁付シリコーン蓋（23cm）』をご紹介しました。調理に保存にマルチに使える頼れるアイテム。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。