全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・学芸大学の寿司店『魚潮（うおちょう）』です。

多彩な料理と寿司を生み出す店主の神ワザ

旬の味覚と魚を、料理と寿司で堪能

多彩な料理から寿司まで、店主ひとりの手から生み出されるとは思えない。

たとえば新サンマは肝醤油をまとい、舞茸を包んだり。茶碗蒸しに、たっぷり乗ったイクラがよく合ったり。魚はその日の仕入れによって「銚子クロムツ」「小柴釣太刀魚」などを、それぞれ刺身と寿司で供する。

生本鮪、中太巻1320円、鮪赤身レアカツ柴漬タルタル1320円、遊穂ひやおろし300円（チョコっと飲み・お猪口1杯）

『魚潮（うおちょう）』（手前）生本鮪 中太巻 1320円 （奥）鮪赤身レアカツ 柴漬タルタル 1320円 （ドリンク）遊穂 ひやおろし 300円（チョコっと飲み・お猪口1杯） 名物のマグロ中太巻、この太っ腹な「端っこ」がうれしい！美しい断面のマグロレアカツ。柴漬タルタルが美味。日本酒は十数種。女将おすすめの「遊穂」はキリッとしつつ風味豊か

クロムツの握りをいただけば、旨みの強いネタと一粒ひと粒立ったシャリの食感がたまらない。

「特別じゃない、子どもの頃食べたおいしいご飯の味を思い描いています」と店主の岩元智康さん。

日本酒は、目利きの女将おまかせでも、「チョコっと飲み」300円で試してもいい。岩元さんは宮崎出身、焼酎もすごいヤツあり。ぜひお尋ねを！

『魚潮（うおちょう）』店主 岩元智康さん

店主：岩元智康さん「毎日一生懸命やってます！これからは白子などおいしいですよ」

『魚潮（うおちょう）』

学芸大学『魚潮（うおちょう）』

［店名］『魚潮（うおちょう）』

［住所］東京都目黒区鷹番2-21-16学大横丁2階

［電話］03-5725-8726

［営業時間］18時〜翌1時（24時LO）

［休日］日

［交通］東急東横線学芸大学駅東口から徒歩1分

撮影／大西陽、取材／本郷明美

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年11月号発売時点の情報です。

2025年11月号

