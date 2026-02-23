閉会式でも二人らしさ全開 “りくりゅう”がリフトを披露「やっぱりされてる」ファン反響「ほっこりしました」【冬季五輪】

エキシビジョンではファスナーを閉め忘れるアクシデントも注目された(C)Getty Images

フィナーレでも二人らしさ全開だ。

現地時間2月22日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の閉会式がベローナ・オリンピックアリーナで行われ、日本選手団は、開会式と同じく34番目に入場。フィギュアスケート女子の坂本花織、スピードスケート男子の森重航が旗手を務めた。

【動画】「お寿司食べる人？」三浦璃来が眠る木原龍一を起こすシーンを見る

式の中で話題となっているのは、フィギュアスケートペアで金メダルに輝いた “りくりゅう”こと三浦璃来／木原龍一組の姿だ。木原に持ち上げられ、高い視点からスマートフォンで会場の様子を撮影している三浦の姿が見られた。閉会式でのリフト披露は、2022年北京五輪に続き2大会連続となる。

これには、X上でも反響の声が続々。「りくりゅうどこかな？って思って観てたら閉会式でもリフトしててほっこりしました」「やっぱり、りくちゃんリフトされてるー」「流石すぎて尊いいーーー」「ここでも木原運送!?」と多くの反応が寄せられた。