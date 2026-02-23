おひつじ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月23日〜3月1日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。
幸運の流れを引き寄せて。
思いを言葉にしましょう。
「やってみたい」「行ってみたい」「あれが欲しい」など希望を伝えておくと、誰かの心に引っかかって、「それなら、こんな話があるけれど」とチャンスを引き寄せます。
ただ、「お金が欲しい」だけは、気を付けて。妙にリスキーな話が飛び込んできそう。受けなければいいだけのことですが、相手との関係で断り切れない……的な展開になりがち。
ここは、「もっと稼ぎたい」と健全な言葉への置き換えでビジネス運を呼び込みましょう。
オフは、話題のスポットへ。早めのスタートで楽しみ倍増。
愛は、リクエストに応えて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）コミュニケーションがカギ。
