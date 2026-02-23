2026年3月第1週の12星座占いです。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。

ふたご座に上弦の月がかかり、活気あふれる1週間です。

ただ、水星の逆行が始まるため、みんなと一緒にいる時は元気いっぱいだけど、1人になるとどーんと落ち込む的な波が生まれそう。その場のノリで安請け合いをして、手が回らなくなってしまう、自分で自分の首を絞める恐れも。意識的なトーンダウンで身を守って。


おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）

コミュニケーションがカギ。
幸運の流れを引き寄せて。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

独立独歩。
人をアテにしないコト。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）

効率重視でサクサク進展。
人に優しく、自分に厳しく！

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

未来は分岐中。
流れに任せて。

しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）

眠れる獅子モード。
春眠を楽しんで。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）

線引きのススメ。
レベルチェック。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

詰め過ぎず、
揺らぎを楽しんで。

さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）

予感を大事に。
変化の兆し。

いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）

「そのうち」「いつか」がやってきます。
突貫工事で間に合わせましょう。

やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）

その調子！
現状キープで。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

運気は、お財布に直結。
お金の出入りをチェック！

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

波瀾万丈。
変化を楽しんで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)