「今週の運勢」おひつじ座〜うお座！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2026年2月23日〜3月1日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。
ふたご座に上弦の月がかかり、活気あふれる1週間です。
ただ、水星の逆行が始まるため、みんなと一緒にいる時は元気いっぱいだけど、1人になるとどーんと落ち込む的な波が生まれそう。その場のノリで安請け合いをして、手が回らなくなってしまう、自分で自分の首を絞める恐れも。意識的なトーンダウンで身を守って。
幸運の流れを引き寄せて。
人をアテにしないコト。
人に優しく、自分に厳しく！
流れに任せて。
春眠を楽しんで。
レベルチェック。
揺らぎを楽しんで。
変化の兆し。
突貫工事で間に合わせましょう。
現状キープで。
お金の出入りをチェック！
変化を楽しんで。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）コミュニケーションがカギ。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）独立独歩。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）効率重視でサクサク進展。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）未来は分岐中。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）眠れる獅子モード。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）線引きのススメ。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）詰め過ぎず、
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）予感を大事に。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）「そのうち」「いつか」がやってきます。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）その調子！
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）運気は、お財布に直結。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）波瀾万丈。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)