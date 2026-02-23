グルメが魅力的だと思う「青森県の道の駅」ランキング！ 2位「ひろさき」を抑えた1位は？【2026年調査】
2月の冷え込みが続く今の時期は、地元の食材を生かした温かいご当地グルメや、冬の味覚を求めてドライブへ出かけたくなります。産直野菜やその土地ならではの食事が楽しめる「道の駅」は、旅の目的地としてますます注目を集めています。
All About ニュース編集部では、2026年2月16日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「青森県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「県内の美味いものが集まっていそう」（50代男性／長野県）、「りんごを使ったスイーツが美味しくて、リンゴパイが最高だから」（30代女性／埼玉県）、「以前行ったことがあり、併設の食堂のグルメが充実していたから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「青森ならではのりんごグルメが充実している点です。地元産りんごを使ったアップルパイやソフトクリーム、ジュースなど種類が豊富で、ここでしか味わえない新鮮な美味しさを楽しめます。また、レストランでは地元食材を活かした定食やそばも提供され、食事利用にも最適です。お土産コーナーも品揃えが豊富で、観光途中の立ち寄り先として満足度の高い道の駅です」（30代女性／岩手県）、「アップルパイやりんごソフトなどとても有名だから」（20代男性／神奈川県）、「『アップルヒル』の愛称で親しまれており、青森の名産であるリンゴを堪能できるのが最大の魅力です」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
2位：ひろさき（弘前市）／28票津軽地方の中心に位置し、名産のリンゴをテーマにした多彩なグルメが魅力のスポットです。100％りんごジュースやアップルパイなどの加工品や、新鮮な農産物が並ぶ直売所「サンフェスタいしかわ」も併設。冬場でも、雪景色の中で楽しむ温かい郷土料理や、季節限定のリンゴスイーツを求めて多くの観光客が訪れます。
1位：なみおか（青森市）／57票青森市と弘前市を結ぶ国道沿いにある「なみおか」が、圧倒的な支持を得て1位に輝きました。施設内で毎日焼き上げられる、特産の「ふじ」を使用した「アップルパイ」は看板商品の1つ。また、濃厚な味わいのジェラートや、地元の特産品を生かしたメニューがそろうレストランも充実しています。リンゴの収穫体験ができる農園も併設されており、青森の豊かな食と農業を体感できるスポットです。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)