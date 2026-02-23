旬のおいしさ、満喫するなら　ふるさとチョイスで人気の【野菜セット】トップ5

ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【野菜類】をご紹介する。

「野菜類 セット・詰合せ」のランキング（月別、26年2月19日昼参照）より、トップ5だ。

【5位】宮崎県 綾町「【6回定期便】日時指定OK！本日のお野菜セット 〈小サイズ/約7-8種〉」36000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

30年以上にわたり自然の生態系を活かした農業を推進する宮崎県綾町。

化学肥料や農薬をできるだけ使わない有機農業を推進しており、町独自の安全基準に基づいて、金・銀・銅のランクを農作物に表示し販売しています。



地元生産者さんから日々出荷される安心・安全な四季折々のお野菜を「綾手づくりほんものセンター」よりお届けします。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「使いやすい定番野菜が届き、美味しく頂いています。毎月到着を楽しみにしています。

大満足で何度も寄付を続けています。」（30代・男性）

「寄付金が上がってしまったので残念ですが、可能な限り食べ続けたいお野菜です。定番のものが入っている事が多いですが、たまに見慣れないお野菜にお目にかかることもあります。手描きの心温まるレシピと、町の様子がわかる新聞も楽しみです。裏側が風景の写真のハガキも飾って楽しんでいます。」（50代・女性）

「新鮮でおいしい野菜が多種類届きました。それぞれが多すぎず少なすぎず、二人家庭にちょうどよい量でした。メニューもついていて新しい食べ方の参考になりました。」（50代・女性）

【4位】高知県 南国市「四方竹 食べ比べセット」8000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

高知の秋の味覚で欠かせない【四方竹】。全国でも珍しい秋に生えるタケノコで、切り口が四角形なので【四方竹】と呼ばれています。

高知県内のごく一部だけで栽培・収穫され、中でも南国市で多く生産されています。



中国南部原産の多年生常緑竹で、明治10年ごろに南国市白木谷の人が持ち帰り栽培を始めたと言われています。

春に旬を迎えるタケノコとは大きく違い、細長くてキレイな黄緑色しているのが特徴です。



収穫時期は10〜11月上旬のわずか1ヶ月程度しかありません。



収穫後すぐ、丁寧にゆでてアク抜きをした四方竹を土佐煮、水煮、炊き込みご飯の素に仕上げました。



土佐煮はそのまますぐにお召し上がりいただけます。



水煮は煮物、おでん、サラダ、和え物、天ぷら、キンピラ、お寿司、色々な料理にお使いいただけます。

特にお寿司は見た目も可愛く、楽しい食感がお楽しみいただけます。



炊き込みご飯はご飯に混ぜて炊くだけで、風味豊かなシャキシャキな炊き込みご飯が出来上がります。



ぜひ四方竹のシャキシャキした食感をお楽しみください。

【3位】徳島県 三好市「農家直送 野菜詰め合わせ 5〜8品目 80サイズ」9000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

三好市の若手農家たちが栽培したこだわりの季節野菜セットです。

定期便は、毎月発送、3回／12回の定期便でお届けします。

山間地ならではの綺麗な水と、昼夜の寒暖差のある環境で育ったおいしい野菜をたっぷりとお届けします。



＜品目例＞

春：サニーレタス、レタス、スナップエンドウ、ブロッコリー、きゅうり 等

夏：なす、ピーマン、スイートコーン、ミニトマト、きゅうり 等

秋：インゲン、マクワウリ、きゅうり 等

冬：菜の花、大根、カブ、白菜、ブロッコリー 等



＜私達について＞

地域の未来を守り、盛り上げたいという想いを胸に、日々畑に立っている三好市の若手農家たちが生産する野菜です。

お互いに協力し合い、切磋琢磨しながらそれぞれの畑で工夫を重ねています。



また、若手ならではの発想と行動力を活かし、新しい農業のかたちに挑戦しながら、農業で地域全体に新しい風を吹き込んでいます。



三好市の清らかな水と、山間部ならではの昼夜の寒暖差に恵まれた土地で大切に育てられた野菜は、力強さとみずみずしさにあふれています。



未来を見据えて挑戦を続ける若手農家たちの想いが詰まった野菜を、ぜひご家庭で味わってみてください。

【2位】高知県 安芸市「定期便6回「安芸ブランド」新鮮お野菜詰め合わせセット 6〜7種類」30000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

高知県安芸市の地元でとれた野菜を詰め合わせてお届けします。

【1位】北海道 旭川市「【2026年発送先行予約】とれたて旬鮮便〜北海道旭川市から旬の定期便〜」30000円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

北海道で人気の3種の味覚を、それぞれ旬の時期に収穫し、とれたてをお届けします！



【1回目】グリーンアスパラ（6月発送開始）

北海道産のアスパラは、栄養豊富な野菜として人気です。

鮮やかな緑色のグリーンアスパラは見た目にも食欲がわき、太いのに柔らかく、甘さもありとても美味しいです。



【2回目】レッドメロン（7月上旬〜9月上旬発送予定）

旭川近郊で栽培されたレッドメロンは、寒暖差のある気候のおかげで、

甘みを増して収穫されるため糖度も高く、ジューシーで芳醇な味覚をお楽しみ頂けます。



【3回目】ゴールドラッシュ（8月中旬〜下旬発送予定）

茹でると鮮やかな黄金色のゴールドラッシュは、大きな粒で身もぎっしり、

糖度も高く甘いので大人気のとうもろこしです。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「ふるさとチョイスに登録してあるメールアドレスに夏休み期間の不在時期を確認するご連絡をもらい、それを外して送ってくださいました。収穫したら即送りたいところでしょうがこちらの都合に合わせて送られて、メロンは食べ頃記載、詳しい説明も入っており大変親切丁寧、その上全てとても美味しかったです。とうもろこしは12本のうちほぼ即日茹でて冷蔵し、翌日にはすっかり食べ終えてしまいました。また来年も楽しみにしています。」（60代・男性）

「新鮮で立派なアスパラガスが届きました！鮮度保持のパッケージで1週間程鮮度を保てるとの事でありがたいです。さっそく茹でていただきましたが最高に美味しかったです！太くて大きいので食べごたえもあって大満足です。」（40代・女性）

「アスパラガス、めちゃくちゃ美味かった。まずお店では見ない大きさで、芯まで柔らかい。初めて食べた美味しさでした。ごちそうさまでした。」（50代・男性）