念願の中古マンションを購入した直後、待っていたのは「管理組合の理事」という予期せぬ大役でした。誰もが敬遠したくなる輪番制の役回りに、インパルス板倉俊之さんはどう立ち向かったのか。理事印の重みに震え、マダムから称賛を浴び…。実際に飛び込んだからこそ見えた「多くの発見」があったと言います。果たして、板倉さんが目撃した管理組合のリアルとは？

入居して早々、管理組合の理事をすることに

── 分譲マンションの場合、住民は管理組合に所属することになります。組合員から理事長や会計など、数人の理事が選出され、マンション住民の代表として安全で快適な暮らしの実現に務めるわけですが、板倉さんは購入したマンションで早々に理事を引き受けられたそうですね。

板倉さん：数年前に中古マンションを購入し、入居と同時に理事をやりました。理事は輪番制で順番に回ってくるケースが多く、うちの管理組合もそうなんです。僕の前に住んでいた入居者が次に理事をやるタイミングで転居したため、僕が入居した年に理事の番が回ってきたわけです。それまでは賃貸にしか住んだことがなく、正直、不安はありましたよ。まったく想像できない世界でしたからね。

ただ、マンションの管理業務は管理組合から「管理会社」に委託されていて、理事が実際にあれこれやる必要はないんです。定期的に開かれる理事会も、仕事が入っているときは欠席して構わない。管理会社の人にそう説明され「気負わなくても大丈夫ですよ」と言われたので、安心しました。

── 理事の任期は1～2年と聞きます。理事経験は一度だけでしょうか？

板倉さん：初めて理事を経験したあとに、理事長と監事をやっています。理事長も交代制になっていて、めぐり合わせで僕の順番だったんですよ。逃げたい気持ちがなかったわけではないですけど、僕が順番を飛ばしちゃうと、他の人に回る順番が早くなるじゃないですか。それによって嫌われたりしたら住みづらくなりそうだし、何より、「あいつ（タレントだから）特別だと思ってんじゃねえか」と、思われるのも嫌でしたからね（笑）。

組合の決済用印鑑を保管することになって

── 理事の活動内容というのは？

板倉さん：1～2か月に1回開かれる理事会に出席し、マンションの問題について話し合うのがメインです。排水管がどうとか、植木がどうとか、マンションの共用部で起きた問題をどうやって解決するかなどを議論します。あと、大規模修繕工事計画の工事内容や資金繰りなどについて議論したりも。で、最終的には最低、年1回開催の総会にはかって、話し合ってきた事柄についてマンション住民の採決をとって、了承を得るという流れ。

仕事で理事会を何度か欠席したものの、理事として真面目に活動を行っていました。総会にも出ましたよ。総会のとき、僕がバシッと意見を言ったら、終った後に親くらいの年齢のマダムが『立派だったわ！』と拍手しながら言ってくれて、ちょっと人気が出ちゃって。何を発言したかは忘れましたけど（笑）。

ひとりキャンプも趣味のひとつ「焚火は楽しくて火を眺めていると心が落ち着く」

── とはいえ、理事長は大役で大変だったのではないですか？

板倉さん：理事会も総会も管理会社の人のサポートがあるんで、知識や経験がなくても困らなかったですよ。逆に、わからないことは知ったかぶりせず、積極的に管理会社の人に聞いていました。理事会のメンバーも慣れた人ばかりじゃないから。みんなで学びながら成長していった感じです。

ただ、理事長の場合、管理組合の代表者として決済を行うための印鑑を自宅に保管しておかなければならなず。これにはビビりました。「オレが持っていて大丈夫なのか。もし泥棒に入られて印鑑を奪われたら…」という怯えから、絶対に安全であろう引き出しの奥底にしまっておいたんです。でも、必要書類にハンコを押す機会がけっこうあるんですよね。その都度、引き出しの奥底から印鑑を取り出すのがだんだんめんどうになり、最後は感覚が麻痺して手に取りやすい場所に置いていました。

── ゴミ、騒音、ペットなどの問題で住民同士がトラブルになり、対応に頭を悩ませる管理組合も少なくないようです。

板倉さん：僕が理事をやったときは、住民同士のトラブルはなかったですね。排水管が詰まったとか、誰も悪くないようなトラブル程度。うちは非常に平和なマンションなのかもしれません。

賃貸も分譲もどちらがいいとは言いきれない

── 理事はマンションオーナーに課せられる任務です。中古マンションを購入し、賃貸から分譲へ移られたのには、何か理由があるのでしょうか？

板倉さん：賃貸に住んでいたとき、「家賃って何なんだろう…!?」とふと思うことがあったんです。たとえば毎月30万円の家賃を支払っているとしたら、1泊1万円のホテルに住んでいるのと同じようなもんですよね。そう考えると、「家賃ってもったいないんじゃないか…」という気持ちになっちゃって。

ならば失敗するかもしれないけれども、いちど分譲に住み、両者を比較したうえで答えを出したいと思い、中古マンションを買うことにしたんですよ。

雪が降る地域へのひとり旅も経験。大雪に見舞われ、雪かき無限の車中泊となったことも

── 分譲に住んでみていかがですか。賃貸と比較検討し、結論は出ましたか？

板倉さん：結論は出ていません。というか、結論は出ませんね。賃貸と分譲のどちらがいいかは、結局、人それぞれなんだと思ったからです。賃貸だと、たとえばエアコンが故障したら、大家さんに連絡すれば自分は何もせずに修理してもらえたりするじゃないですか。あくまでお客さんの立場でいられる。マンションの理事だってやる必要はない。

でも、分譲ではそういうわけにはいきませんよね。エアコンが壊れたら、自分で業者に修理を依頼し、費用も負担しなければならない。自身がオーナーだからです。理事もやらざるを得ない。その代わり、分譲は間取りをはじめ、キッチンや風呂などのスペースも思いどおりに替えられます。こうした賃貸と分譲のメリット、デメリットを踏まえて、どう判断するかは個人の価値観やライフスタイルによるんですよね。

僕の趣味目線でいえば、自分の部屋にエアガンを飾るのが子どものころからの夢だったんですよ。賃貸だと原状回復などの問題で、そこまで大がかりなことはできなかったんですけど、分譲に住んだことで長年の願いを叶えることができました。だからエアガンの趣味に限っていえば、分譲でよかったなあと思い、壁に並ぶエアガンをにやにや眺めて生活しています。

取材・文：百瀬康司 写真：板倉俊之