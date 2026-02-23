ひとり遠足でハイキングに挑戦！ 四つの低山を通るルート、最後にはご褒美も／うきうき思いつきひとり遠足
せわしなく過ぎていく日々のなか、ひとり気の向くままふらっと遠出してみたいな…なんて思う方も多いのではないでしょうか？
【漫画】『うきうき思いつきひとり遠足』を第1回から読む
子どもが小学生になり、ようやく自分の自由時間が作れるようになった著者・たかぎなおこさん。ある日、貝拾いで間違って家に連れてきてしまったやどかりが気になり、ひとりでお台場の海へ戻しに行くことに。「こんな風に、一人で自分の時間を使うっていつぶりだろう…」。独身時代は国内あちこちをひとり旅していた著者が、この日をきっかけにひとり遠足を再開！
自分のペースで、行ってみたい、やってみたいを叶えていく。『うきうき思いつきひとり遠足』にて、そんなひとり遠足の様子をのぞいてみませんか？
※本記事は『うきうき思いつきひとり遠足』（たかぎなおこ/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
※掲載内容はすべて体験した当時の情報によるものです。現在とは異なる場合がありますのでご了承ください。お出かけの際は、旅行先の自治体、施設などの最新情報をご確認ください
【漫画】『うきうき思いつきひとり遠足』を第1回から読む
子どもが小学生になり、ようやく自分の自由時間が作れるようになった著者・たかぎなおこさん。ある日、貝拾いで間違って家に連れてきてしまったやどかりが気になり、ひとりでお台場の海へ戻しに行くことに。「こんな風に、一人で自分の時間を使うっていつぶりだろう…」。独身時代は国内あちこちをひとり旅していた著者が、この日をきっかけにひとり遠足を再開！
※本記事は『うきうき思いつきひとり遠足』（たかぎなおこ/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
※掲載内容はすべて体験した当時の情報によるものです。現在とは異なる場合がありますのでご了承ください。お出かけの際は、旅行先の自治体、施設などの最新情報をご確認ください