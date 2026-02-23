安藤優子、芋煮メインの丁寧な朝食披露「朝から豪華」「憧れの生活」と反響
【モデルプレス＝2026/02/23】キャスターの安藤優子が2月22日、自身のInstagramを更新。手作りの朝食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】67歳ベテランキャスター「お野菜ゴロゴロで美味しそう」芋煮メインの和朝食
安藤は「海の家あれこれ！」と題し、朝の散歩中に見かけた花や朝ごはんを写したものなどを投稿。「おかずあれこれは、昨日の残り物ですが、メインは芋煮！」とつづり、甚五右ヱ門芋、生こんにゃく、原木なめこ、長葱、尾花沢牛を使用した芋煮を披露した。他にも、鮪の漬け、ゆで卵、生ザーサイのお漬物、焼たらこ、焼鮭など豪華な朝ごはんを公開している。
この投稿に、ファンからは「朝から豪華」「レシピ知りたい」「お野菜ゴロゴロで美味しそう」「憧れの生活」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
