藤井 風、学生時代の黒髪短髪ショット公開「レアすぎる」「お宝写真」と話題
【モデルプレス＝2026/02/23】歌手の藤井 風が2月22日、自身のInstagramを更新。学生時代の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】28歳紅白歌手「誰かと思った」レアな学生時代ショット
藤井は、英語で「We miss old black-haired Japanese Kaze」（昔の黒髪の日本人の風が恋しい）とつづり、写真を複数枚投稿。体操服姿で「取扱注意」のシールを胸元に貼りおどける姿の写真や教室で制服を着てポーズをとる姿、短髪で黒いTシャツを合わせ笑顔で写る姿などを披露している。
この投稿に「レアすぎる」「お宝写真ありがとう」「お茶目な姿」「エンターテイナーで最高」「誰かと思った」「昔も今も格好良い」「黒髪も似合ってる」などと注目を集めている。（modelpress編集部）
