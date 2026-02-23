◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル＝１着馬に高松宮記念の優先出走権）

ルージュラナキラ（牝４歳、美浦・加藤征弘厩舎、父アドマイヤマーズ）は、前走のカーバンクルＳで０秒２差の５着に敗れ、１番人気の支持に応えられなかった。レースは序盤から主張して、テイエムリステットと激しいハナ争いをする厳しい形となり、ラストの踏ん張りが利かなかった。「もともと先頭に立つとフワッとする馬。ハナに立つタイプではない」と、加藤征調教師は想定外のレース展開に唇をかんだ。

オープンクラス昇格後は３、５着。今回は函館で２勝クラスを突破した横山武史騎手と、２度目のコンビを組む。同騎手が騎乗した１週前追い切りでは、美浦・Ｗコースを６ハロン８４秒０―１１秒６。サウジバラード（３歳未勝利）を４馬身ほど追走し、馬なりで駆けて併入に持ち込んだ。トレーナーは「状態はずっと良い。スタートを決め、馬の後ろに入れてジッと我慢して外に出せばちゃんと動く」と巻き返しに燃える。

中山開幕週の開催で、高速決着が予想される当レース。３走前のセプテンバーＳ（３勝クラス）では、同じく中山の開幕週で、コースレコードまで０秒３に迫る１分７秒０の好タイムで快勝。絶好馬場は望むところだ。今回はＧ１馬のママコチャやルガルなど、強敵揃いだが、実績馬はドバイ遠征など大一番を控えた一戦で、付け入る隙は十分。自慢の快足で重賞初タイトルを狙う。

（三戸 達也）