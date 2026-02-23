元Ｖ６で俳優の森田剛が２２日、フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。３５、３６歳の頃に「新しい出会い」と指摘されるも、何も思い浮かばず、スタッフから指摘される一幕があった。

この日は携帯電話の下４桁などで占うシウマ氏が鑑定。１７、１８歳の頃の森田について「大人に対して反発はあったかも。言うのが面倒臭い時期。誤解される時期」と鑑定すると、森田は「どうせ言ってもわからないでしょと、決めつけて言わない子どもだった」と頷いた。

そして「居場所がわからなかった。どう頑張っていいか分からないしっていうのが、本当に長くて」と当時を振り返り。２７歳頃から考え方が変わってきたのは「それぐらいから舞台を始めて。そこで出会った人にいろいろ教わったり、言ったらわかるんだ、認めてもらえるんだというのを知って、舞台にはまっていくんですけど」とも振り返った。

シウマ氏は「そこからモテ期」「３５、６歳で新しい出会い」というも、森田は「１０年前？なんだろうね？」ときょとん。スタッフが「奥さんと出会ったのは？」と聞き、そこで「あ。１０年前の舞台で出会った」とようやく思い出し、スタジオも失笑がもれていた。

ちなみに森田の妻は俳優の宮沢りえ。舞台共演をきっかけに結婚している。