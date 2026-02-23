¡ÖXG¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤éÂáÊá¡¡¥³¥«¥¤¥ó½ê»ýµ¿¤¤¡¢·Ù»ëÄ£
¡¡°¦ÃÎ¸©¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥³¥«¥¤¥ó¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤Ï23Æü¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê½ê»ý¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤Ç¿Íµ¤²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡ÖXG¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼SIMON¤³¤È¼ò°æ¤¸¤å¤ó¤ÛÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¡áÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡á¤éÃË4¿Í¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4¿Í¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ï23Æü¸áÁ°0»þ20Ê¬¤´¤í¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¥³¥«¥¤¥ó1ÂÞ¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡Â¾¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌøÀîÅµÍøÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¡áÀ¤ÅÄÃ«¶è¡á¤é·ÝÇ½»öÌ³½ê¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Î¼Ò°÷2¿Í¤È¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖXGALX¡×¤Î¼«¾Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥¥à¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Á¥ç¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¡£
¡¡Éô²°¤«¤é¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤ä´¥ÁçÂçËã¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂÞ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ò°æÍÆµ¿¼Ô¤¬2017Ç¯¤ËXGALX¤òÀßÎ©¡£Æ±»öÌ³½ê¤Ç22Ç¯¡¢7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×XG¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£