ひなたぼっこ中の猫の背中からティッシュが出ているように見える奇妙な画像がSNSで話題になっている。



【動画】ティッシュペーパーホルダーネコができるまで

地面にゴロンと寝転がり、おひさまを浴びて気持ちよさそうな猫ちゃん。よく見ると、背中にファスナーがついており、中から白いティッシュのようなものが飛び出している…！一体どういうこと？



動画を見進めると、猫を撮影するカメラマンがそっと何かを置く場面が。この瞬間、猫がティッシュペーパーホルダーになる種が明かされる。なんと、カメラマンお手製のファスナーだった。



投稿した猫写真家の森永健一さんに話を聞いた。



――ファスナーの制作から行ったそうですが、難しかったところは？



森永：ファスナーの色と長さです。ネコに乗せることが前提なので、何色だとリアル感が増すのかなあとか、どの長さがピッタリ猫に収まるかなあ、などを100均のファスナー売り場で猫を想像しながら悩みました。



――初めて撮影した時の感想は？



森永：福岡県の北東に浮かぶ相島に、いつも撮影し遊んでいるおっとり大人しいネコたちがいるので、最初はその子たちで撮ろうと決めていました。何匹かのネコたちに試してみた所、置いても全く意に介さず。写真も、猫たちの様子もとても面白かったです。



この動画を最初に投稿したのは去年。リアルすぎて「ネコに縫い付けてるんじゃないか」など批判コメントが届き、今回も「AIですよね？」とリプライが来たので、証明するために「ビフォーアフター」の動画も出したんですよ（笑）。



――リアルなティッシュペーペーホルダー猫に見える撮影のコツは？



森永：横から撮影する場合は、ファスナーがネコの体から浮かないように馴染ませること。すなわち、何をしても平気な、慣れた猫さんがオススメです。どこに乗せるかも重要です。寝姿に置くことが多いと思いますが、背中側の方がリアルに見えます。ファスナーの真上から撮るのも、立体感を消してくれるので面白いですよ。



◇ ◇



SNSでは「置く→完成、のシュールさ」「面白いから作ってみる！」「猫のぬいぐるみで綿が出てるのかと思った」「無茶苦茶リアル」「AIかと思ったら超アナログ！」などの反響が集まった。猫ちゃんと日用品の掛け合わせで、より可愛さが際立つ試みだった。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）