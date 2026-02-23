＜過保護かな＞親が来年度のクラス替えに口を出すのはNG？うちの子が特定の子に執着されていて…
子どもが学校に通うようになると、人間関係で悩むこともあるかもしれません。親としては助けてあげたいですが、学校内でのことは手を差し伸べにくいもの。先生に頼りたいと思っても、相談するにも勇気がいるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。
『子どもの友達関係について、電話で担任に相談したことはある？ 特定の子に、執着に近い形で依存されている場合、その子がグループにきたことによって、今までの仲よしの子たちと一緒に遊ばなくなってしまった。これくらいなら学校に相談しない？ その子は孤立気味なので、うちの子と来年同じクラスになるような気がする。ただ、クラス替えに口を出すことはしたくない』
学校に相談した方がいい！経験者ママの意見
『その子と関わることで良好だった交友関係が崩れてしまったのだから、学校に報告と相談をすべきでしょ』
『お子さんが苦しいなら先生に相談しなよ。私は子どもが嫌なことをされて登校を渋り始めて、中2のときに電話したよ。とにかくクラスを分けてくださいって。理由もなく「ちょっと気が合わないからクラスを分けて」はモンペだけれど、理由があるなら対応してもらえるよ。実際、うちはクラスを分けてもらえて、中3は落ち着いて登校できた』
『うちはそれが悪化して、子どもが孤立して不登校になったよ。先生と話したし、先生からその子に話してもらったり、子ども同士での話し合いの場も設けてもらったりした。でも改善しなかったから行かなくなった。学校は仕事みたいにやめられる環境ではないんだから、避けられることは避けた方がいいよ』
子どもの人間関係で学校に相談するかどうか、そしてクラス分けについて先生にお願いするかどうかで、投稿者さんは悩んでいます。ここで考えたいのは、子どもの友達関係でしょう。すでに子どもの友達関係が崩れ始めている状況といえるかもしれません。今は他の子とのトラブルはないようですが、今後どうなるかわかりません。ママたちからは、友達関係の崩れから不登校になったという経験談も寄せられました。それを防ぐためにも、今のうちにできることをしっかりとしておいた方がよいのかもしれません。
学校で子ども自身が「嫌」と言えるように
『公立小学校だけれど、クラス替えに口出しなんて考えたことないよ。クラスや付き合うお友達は親が決めることではないと思う。嫌なことを嫌と言えない子になると思う』
学校のクラスや友達関係などには、「親は口出ししない」という意見もあります。親が先回りしてしまうと、子どもが自分で解決できなくなり、なんでも親任せになってしまうかもしれません。学校生活では、今後もいろいろなトラブルが起こるでしょう。それらに対応する力をつけるためにも、お子さん主導で解決できるようにすることが必要かもしれません。
個人面談で話してみては
『本人が気にしていたら電話や連絡帳で言うけれど、気にしていなかったから言わなかった。個人面談のときに勉強より友達関係を聞いていた』
『個人面談はないの？ もしあるのなら、そこで「お友達関係が気になっているのですが、学校ではどうですか？」と質問するようにして、先生に話せばいいと思う』
もし先生と個別に面談ができる機会があるならば、そのときに学校での様子を聞いたり、相談したりすることもできますね。電話では先生と直接会って話せませんが、面談であれば、お互いの顔を見ながら話すことができます。先生の様子や顔色からも、相談しやすいかどうかの判断もできそうです。
親が先回りするよりも子どもの気持ち
『お子さんに、お友だちについてどう思うかを聞いてみたら？』
『子ども本人の意向を聞いたうえで、相談するか決めるといいよ』
投稿者さんはお子さんから相談されているのかもしれませんが、実際のところ、お子さんはその子のことをどう思っているのでしょうか？ もしそれほど気にしていない、仲よくすることに抵抗を感じていないならば、まだ学校に相談しなくてもよいのかもしれません。
逆にその子のことを苦手に感じて悩んでいる様子であれば、学校に相談してもよいかもしれません。親が子どものことで口出しをするなんて……と思う気持ちもあるかもしれませんが、少しでも改善できるように行動してもいいのではないでしょうか。先生に相談する際、これまでの友達関係が崩れていることなども話すと、先生も注意して見てくれるでしょう。クラス替えに関しても、要望を出さないと先生もわからないかもしれません。実際クラスがどうなるかはわかりませんが、相談するだけで少し安心できるのではないでしょうか。