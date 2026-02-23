フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が、結婚3周年を迎えたことを明かし、デートショットを披露した。

2023年2月、一般男性と結婚した新井。この年の10月に長男、2025年4月には長女を出産したことを報告していた。

2026年1月9日に更新したInstagramでは、長女とのおそろいの水着ショットを披露しており、「大人の色気でとる」「セクシーママさん」などと話題になっていた。

夫の手が写る夫婦ショットも披露

2月20日の投稿では、「久々の夫婦デートは、結婚3周年を記念した日になりました。朝イチで、マシンピラティスのペアレッスン！マシンがサポートしてくれるので難しいポーズもうまくできるようになり、楽しかった〜！夏にはクビレほしい！」と明かし、ウェア姿でピラティスに励む様子を公開。

続けて、「お次は天ぷら屋さんへ。目の前で揚げてくれる天ぷらは、アツアツで、衣が薄くサクッとしていて絶品でした。ペアリングでほろ酔いに…」とつづり、夫の手が写る夫婦ショットも披露している。

この投稿にファンから、「めちゃくちゃステキです」「幸せそうで何より」「スタイルいいですね。貴重画像です」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）