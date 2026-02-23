◇米男子ゴルフツアー ジェネシス招待最終日（2026年2月22日 カリフォルニア州 リビエラCC＝7383ヤード、パー71）

47位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は5バーディー、3ボギーの69で回り、通算1アンダーの45位で大会を終えた。

前週まで3戦連続トップ10入りした快進撃は止まる格好になった。「もう少し伸ばして終わりたかった。初めてここでプレーしたので、経験をいい形で来年以降につなげていければいいかな」。リビエラCCを攻略し切れなかった悔しさがにじんだ。

1番で2メートルを沈めてバーディー発進。6番と8番で落としたが、9番からショットをピンに絡めて3連続バーディーで追い上げ、16番で3パットした後も17番で取り返した。最後まで粘ったものの上位との距離は遠いままだった。

高速グリーンに手を焼いた。最終日はエースのL字パターに変えてピン型を投入。「スピードが合っていなかったので、速いグリーン用のパターを持ってきた。今日はスピードを合わせられたと思うけど対応が遅かった」。ようやくフィーリングをつかんだだけに余計に悔しさが募った。

次週は試合に出場せず、シグネチャーイベント第3戦アーノルド・パーマー招待（3月5日開幕、フロリダ州）で戦線に戻る。久常は「エリートフィールドでしっかり上位で戦えるように頑張っていきたい」と力を込めた。