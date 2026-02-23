直前に負った骨盤骨折などの大ケガを乗り越え、４大会連続の五輪出場を果たした平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が２３日、自身のＸに新規投稿。閉幕に際して感謝のメッセージをつづった。

平野は「みなさまのサポートのおかげでこの地に立つことができました。ここから、また気持ちを新たに自分らしく進んでいきます」と日本語と英文でメッセージを掲載。ミラノ大聖堂を前にした私服ショットも添えた。

今大会、ハーフパイプでは８６・５０点で７位に終わったが、大会直前に負った骨盤など複数箇所の骨折から２７日で、驚異的な回復力と執念で王者の誇りを刻みつけた。

試合後は「本当に生きるか、死ぬかそういう覚悟をもって挑んだつもり。最後決めきれなくて、納得した結果にはつながらなかったですけど、今自分ができることは出し切れたのかな」と晴れ晴れとした表情で振り返った。そして「生きててよかったなっていう。ここで初めてやるトリックも出して最後挑んでいたので、無事に怪我なくこうやって体が無事に戻ってきて、それは自分の中ですごいホッとしてる部分がある」と、安どの笑みを浮かべていた。