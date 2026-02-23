松本伊代、AKB48楽曲で総監督とWセンター決定 67thシングルに収録＆MVにも出演「今でも信じられない」

松本伊代、AKB48楽曲で総監督とWセンター決定 67thシングルに収録＆MVにも出演「今でも信じられない」