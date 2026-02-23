3児の母・川崎希「13回目の結婚記念日」家族ショット披露「みんな雰囲気がそっくり」「幸せ溢れてる」の声
【モデルプレス＝2026/02/23】タレントの川崎希が2月22日、自身のInstagramを更新。結婚記念日に家族ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】38歳元AKB「遺伝子感じる」タレント夫＆3人の子ども顔出し家族ショット
川崎は「222」「バタバタしててすっかり忘れてたけど きょうは13回目の結婚記念日」とつづり、写真を投稿。「13年経って賑やかになってびっくり」と記し、川崎と夫でモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダー、長男と長女、次女の家族ショットや、旅先で楽しむ家族の様子などを多数公開している。また、この日はInstagramストーリーズでも「13回目の結婚記念日」と報告している。
この投稿に「素敵な家族」「おめでとうございます」「遺伝子感じる」「すべてが憧れ」「幸せ溢れてる」「可愛いファミリー」「みんな雰囲気がそっくり」などと反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
