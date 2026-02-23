日向坂46山下葉留花、盒玉ね萋と“気まずくなった瞬間”を明かす「Tシャツの襟元から白い糸みたいなのが出ていて…」
日向坂46の郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。2月13日（金）の放送は郄橋未来虹と山下葉留花の2人でお届け！ 山下が郄橋に謝りたいこととは？
◆Tシャツのデザインで気まずい事態に!?
山下：2025年の最後に、私たち2人の回があったじゃないですか。
郄橋：うん、あった。
山下：その最後は、私が未来虹さんに謝罪して終わったんですけど（笑）。もう1個、2026年に入ってから謝罪したいことがあるんです。
郄橋：え!? 何なに？
山下：“Tシャツ”覚えていますか？ 未来虹さんがレッスンのときに着ていた……。
郄橋：あー!! 分かった（笑）！
山下：そのTシャツの襟元から白い糸みたいなのが出ていたんです。
郄橋：そう、首の後ろにチョロっと糸が出ていて。しかも、髪の毛が短いので隠れなかったんですね。
山下：それを見て“取ってあげよう”と思ったんですけど、勝手に触るのはNGかなと思って、声をかけたんですね。「未来虹さん、ちょっと紐が出ているかもしれないので、取っていいですか？」みたいな。
郄橋：うん。
山下：そうしたら、未来虹さんが「あ、これ……そういうデザインなんだよね〜」って（笑）。
郄橋：ハハハ（笑）！
山下：本当に気まずくて「すいません！」と思って（笑）。
郄橋：いやいや、こっちも分かりにくくてごめんね（笑）。私も、デザインを見たときに「絶対に指摘されるんだろうな」って思っていて、案の定されて「ごめん、 気まずい」って思ったんだけど。「チェンソーマン」っていうアニメがあって、何かを引くとチェンソーに変身するっていうのがあるんですけど、メンバーの小西夏菜実が、私の服から出ている糸がそれに見えたらしくて、Instagramのストーリーズに「気をつけて！ 郄橋未来虹さんはチェンソーウーマンの可能性アリ」っていうメッセージを付けてあげたら、それが結構バズっちゃって（笑）。
山下：バズってましたね（笑）！
郄橋：私もびっくり！ ただ「かわいいな」と思ってゲットしたから、意図せず大バズりしたという。ちょっと照れちゃう（笑）。
山下：謝罪の気持ちでいっぱいだったんですけど、小西が救ってくれて本当にありがたかったです。
郄橋：「笑いに昇華してくれてありがとう」っていう気持ちだった。
山下：でも、気まずくさせてすみませんでした（笑）！
郄橋：全然！“謝罪”って言うから何かと思ったよ（笑）。
＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）
放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55
パーソナリティの山下葉留花、郄橋未来虹
パーソナリティの郄橋未来虹
