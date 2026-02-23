ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー真矢さん(56)が急死 大腸がんや脳腫瘍で闘病 公演に向け復帰目指すなか
ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー真矢さんが17日、 亡くなった。56歳だった。
発表によると、2020年にステージ4の大腸がんを患い、そして2025年には脳腫瘍と診断された。
計7回の手術や治療を継続し、闘病していたが、56年の人生に幕を下ろした。
葬儀と告別式は近親者のみで済ませた。
以下メンバーが公式HPで発表した全文
皆様へ
LUNA SEAのかけがえのないドラマー 真矢が、2026年2月17日 18時16分 永眠いたしました。
2020年にステージ４の大腸がん、そして昨年には脳腫瘍も発覚し、７回の手術や治療を継続してきましたが、56年の人生に幕を下ろしました。
懸命なリハビリを続け、３月のライヴではドラムを叩くことを目指していた中、容態が急変し、あまりにも早い旅立ちでした。
生前、真矢は「また必ず５人でステージに戻る」と、誰よりも強く再起を信じ、病魔に立ち向かっていました。
その不屈の精神と、最後まで絶やさなかった太陽のような笑顔は、僕達メンバー、そしてスタッフ全員の希望の光でした。
彼が35年以上にわたって刻み続けた魂のビート、そして音楽への深い愛は、これからもLUNA SEAの物語の中で、決して鳴り止むことはありません。
これまで真矢を温かく支えてくださったファンの皆様には、心より深く感謝申し上げます。
なお、葬儀につきましてはご遺族の意向により、近親者のみで執り行わせていただきました。
後日、ファンの皆様と共にお別れができる場を改めて設けさせていただく予定です。
詳細は決定次第、ご案内いたします。
今はただ、真矢の魂が安らかであることを、メンバー一同と共に祈っていただけたら幸甚です。
2026年2月23日
RYUICHI、SUGIZO、INORAN、J／LUNA SEA