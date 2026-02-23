「破壊光線みたい」バルサのスペイン代表MFがゴラッソ！ 強烈な一撃に「エグすぎるだろ」「思わず声が出てしまった」などファン驚愕
現地２月22日に開催されたラ・リーガ第25節で、バルセロナはレバンテとホームで対戦し、３−０で快勝。前節の敗戦で後退していたなか、すぐさま首位返り咲きを果たした。
この試合で圧巻のゴラッソを叩き込んだのが、MFフェルミン・ロペスだ。２点リードで迎えた81分、ラミネ・ヤマルから敵陣ボックス右外側でパスを受けると、左足を一閃。強烈なミドルシュートをゴールネットに突き刺した。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが、「ジェットのようなミドルシュートが突き刺さる！」などと綴り、得点シーンを公開するとSNS上では以下のような声があがった。
「なんでこんなシュート打てるの」
「破壊光線みたいなミドル」
「世界一上手い」
「すごいの一言」
「エグすぎるだろ」
「理不尽ミドルだわ」
「ゴラッソすぎる」
「両足のシュート精度高すぎ」
「とんでもないシュート」
「フェルミン砲やばいな」
「思わず声が出てしまった」
スペイン代表MFのスーパーゴールが、多くのファンを驚愕させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「思わず声が出てしまった」フェルミンの鮮烈ミドル弾！
