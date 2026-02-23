攻守に奮闘も…２戦連続の失点関与の高井幸大にドイツメディアが指摘「直接的な影響をもたらすミス」
高井幸大と町野修斗が所属するボルシアMGは現地２月22日、ブンデスリーガ第23節で鈴木唯人を擁するフライブルクと敵地で対戦。１−２で敗れて、７試合勝ちなしとなった。
この試合に、前節のフランクフルト戦（０−３）でロングボールの処理を誤り、失点に直結するミスを犯した高井は３バックの一角で先発。前線にドリブルで持ち上がって攻撃の起点になっただけでなく、守備でも対人の強さを発揮するなど攻守に奮闘する。
しかし１点ビハインドの74分、ピッチ中央付近でボールをロスト。そこからカウンターを受け、ボルシアMGは追加点を与えた。
２戦連続で失点に関与してしまった高井に対して、ボルシアMGの専門メディア『Gladbach LIVE』は採点記事で「４点」（ドイツメディアの評価は１が最高、６が最低）を与えて、次のように評した。
「今回は、これまでに比べてビルドアップへの関与が少なかった。２失点目の場面では、ビルドアップの際にボールを失ってしまった。フランクフルト戦と同様に、直接的な影響をもたらすミスだった」
一方、同メディアは途中出場の町野に対してはチーム最低タイの「５点」を付与している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】高井幸大がボールロスト…追加点を献上
