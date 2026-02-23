フリーアナウンサーの神田愛花（45）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。母親と訪れたという北海道での旅先ショットを披露した。

神田は「嬉しいな」と書き出し、「今年も母と、冬の阿寒湖に遊びに来られました」と飛行機の絵文字を添えて報告。「2月に入ると毎年、なんと毎晩、凍った阿寒湖の湖面上で、とても美しい花火が上がるんです」と、動画で紹介した。

また「それを知って4年目 初めて訪れた時から母がとても気に入り、毎年必ず訪れるようになりました」と告白。宿泊先では「壁一面の窓ガラスから真っ白な阿寒湖を眺められ、その景色を見ながら温泉に浸かり、お料理はどれも美味しく、何よりも従業員の方々がのお気遣いがとにかく素晴らしい、なんの気疲れもしないお宿です」と満喫した。

「そして、湖面上のスノーモービルで大興奮！！今回は2キロコースを計4回、走りました」と、ヘルメット姿を公開。「私の冬の最大の楽しみが、この旅です」とし、「来年も来られますように」と願った。

この投稿にフォロワーからは「いつも元気をありがとう」「楽しそう」「最高の笑顔」「愛花さんみたいな可愛い奥さんもらってる日村さん、うらやましいぜ」「素敵な親孝行旅ですね」「阿寒湖にようこそ」などの声が集まった。

神田は2018年4月にお笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀と結婚した。