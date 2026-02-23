日本テレビの岩田絵里奈アナウンサ―（30）が22日、自身のインスタグラムを更新。大学同級生の他局の同期アナウンサーからの思わぬ手作りプレゼントを披露した。

「私は最近アールグレイのクッキーが大好きなのですが、それを知ったテレビ朝日の住田アナが先日クッキー缶を作ってくれました」とテレビ朝日の住田紗里アナウンサーからのプレゼントを披露。「全部手作り...すごすぎる...私だったら12時間コースだ......」と驚きをつづった。

「大学時代の同級生なのですが」と関係性に触れ、「とっても努力家で 朝番組を帯で担当、家に帰っては自己研鑽のために資格の勉強を頑張っているところをずっと見ていたので、今回行政書士に合格したと知ってうれしかった」と住田アナの行政書士資格取得についても触れた。

「すごすぎやしませんか....おめでとう！！！」と岩田アナ。「ちなみにチョコスコーンも最近大好きなので...笑」とつづった。

岩田アナは3月末で日本テレビを退社し、芸能事務所「テイクオフ」に所属予定であることが明らかになっている。