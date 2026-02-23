同居する交際相手男性・Aさんの乳首や指を切断したなどとして、佐藤紗希被告（23、2025年4月の逮捕当時）が傷害の罪で逮捕、起訴された事件。その第4回公判が2月18日、大阪地方裁判所で開かれた。

【写真を見る】SNSにはビキニ姿、シスターに仮装している姿や、キャバクラ時代の写真が多数

起訴状によると、佐藤被告は20代のAさんの左乳頭を切断し、加療10日間を要するケガを負わせた件、斧で左薬指を切断し回復不能としたケガを負わせた件、さらに拳で顔面を複数回殴打し、加療3日間のケガを負わせた件で起訴されている。

前の記事では、乳首を切り取るに至った戦慄の経緯を本人の証言を元に明らかにした。この記事では、2件目の「左手の薬指を切除した件」と３件目の「さらに拳で顔面を複数回殴打した件」について、法廷で語られたおぞましい密室のやり取りをレポートする──。【全３回の第2回。本文には一部ショッキングな犯行態様が含まれます】

2人でAmazonを見て斧を買った

「別れても、ほかの女と結婚指輪はめれないように」

Aさんのこれまでの公判の証言によれば、左手薬指の切断は、そんな身勝手な理由から指定されたという。発端は、Aさんの携帯に風俗店への発着信履歴が見つかったことだった。静まり返る法廷で、佐藤被告は証言台に立ち、凄惨な事件の経緯を淡々と語り始めた。

「Aさんの携帯から、別れてた時期に風俗店の着信があったのを把握して、それで喧嘩になって。別れたいと言ったら、『別れたくない。何したら許してくれますか？』と言われたから。じゃあ、私の元カレができなかった指の切断ができたら許してあげるって言ったら、『それで、ちゃんと結婚してくれるなら、やる』ってAさんが言って。『いいよ』って言って、やることになりました」

被告人の許しを得るため、Aさんは自ら包丁で指の切断を試みるも、骨を断つことはできなかったという。

「自分でやるときに包丁で切ろうとしたけど、包丁じゃ切れなくて。二人でAmazonを眺めて、どれだったら指切れるかなって色々見て、それで斧を買いました。事前にAさんが指の切断の仕方をYouTubeから検索していて、止血してからやった方がいいとか色々Aさんに言われて。私の髪ゴムで指の付け根を縛って準備しました。そしてキッチンで、まな板の上に指を乗せて切断しました」

Aさんは以前の公判で、斧を振り下ろされる恐怖から睡眠薬を多量に摂取したことや、胃は空っぽの方が薬が効くとして半日以上何も食べなかったことなどを明かしていた。しかし、佐藤被告はこれを否定する。

「私の頭痛用に常備してあるバファリンを『飲む？ 痛いから痛み止めね』って言って飲ませました」

斧が振り下ろされた直後、佐藤被告は血まみれの現場でスマートフォンを取り出し、写真を撮影している。理由は、乳首を切り落として撮影した時と同様だった。

佐藤被告「生きてていいのかなとか落ち込んだ時に見返すんです。私のために、こんなことしてくれる人がいるんだから、安心する」

Aさんを置いてキャバクラに出勤

切断直後、佐藤被告人は血を流すAさんを置いてキャバクラへ出勤している。当時の様子をこう振り返った。

「私その日仕事で、もう家を出ないといけない時間だったから、指をタッパーに入れて冷凍庫に入れました。前日から2人で買いに行った、消毒液とか包帯とかガーゼを使って手当てしてあげて、仕事に行きました」

検察官の質問の際、被告人は「Aさんが自分で救急車を呼べるように」と、机に現金を置いてから出勤したとも明かしている。

「指食べて」カニバリズムの折衷案

傍聴席の関心度が最も高まった瞬間の一つが「切断後の指の行方」だ。Aさんは前回の公判で、切断直後に被告人がフライパンで指の一部を焼いて食べていたという証言をしていた。これについて佐藤被告は、以下のように主張を展開した。

「Aさんが『指食べて』って言ってきて。私は、食べるんじゃなくて飾りたいと言って。でもAさんはどうしても私に食べてほしいと言ってきました。じゃあ2人の折衷案として、切った指からAさんが食べてほしいだけの肉を切って食べました。残った指は私の願い通り、瓶に入れて飾ることにしました」

自身の体の一部を「食べてほしい」と懇願したという被害者と、「瓶に入れて飾りたい」と主張した加害者。両者が辿り着いたという「折衷案」は、理解し難い結末だった。また、犯行当日の被告人のX（旧Twitter）の裏アカウントには、おぞましい投稿が残されていた。

《人の指落とした後に同伴焼肉さすがに気持ち悪い》

私と同じ痛みを味わってほしい

令和7年の1月、2人は佐藤被告の鼻整形を目的に韓国へと渡った。この時は観光地を訪れ、食べ歩きやショッピングを楽しんだという。しかし、この渡韓が、3つ目の「拳で顔面を複数回殴打」する事件へとつながる。

韓国から帰国した後、佐藤被告は抜糸も終わっておらず、術後のダウンタイム中でイライラしていたという。その状況で佐藤被告が「別れたい」と告げると、Aさんは「別れたくない。どうしたら別れずに済むか」とすがりついたという。

すると被告人は、「私と同じくらい鼻痛くなって」と言い放ち、Aさんの鼻を激しく殴打した。さらに、耳の軟骨を鼻先に移植する手術内容だったため、自身の耳も痛かったという理由で「耳も殴りました」と法廷で供述した。

暴力行為の後も佐藤被告の怒りは収まらず、「別れたいから家を出て」と押し問答になり、もみくちゃになったという。被告人は「この時に首を絞められた」と主張している。もみ合いの中で自身の鼻のギプスがぐちゃぐちゃになり、怖くなった佐藤被告が自ら110番通報したことが、一連の事件が警察の明るみに出るきっかけとなった。

ではいったいなぜ、Aさんは逃げ出さず、斧を振り下ろされるまでの状況を受け入れてしまったのか。第３回では、"必ず一緒に寝る"という2人の間にあった約束や、佐藤被告が語った事件への後悔について詳報している。

